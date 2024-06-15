Ведерникова (Масленникова) Анна Ефремова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ведерникова (Масленникова) Анна Ефремова

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масленников Ефрем

Мать: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1917

Дочь: (Ведерникова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ведерников Иван Михайлович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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