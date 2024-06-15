Ведерникова (Масленникова) Анна Ефремова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Масленников Ефрем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1917
Дочь: (Ведерникова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ведерников Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно