Петров Юрий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1958
Мать ребёнка: Петрова Лидия Константиновна
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина Галина Юрьевна
Мать ребёнка: Петрова Лидия Константиновна
Смерть
Неизвестно