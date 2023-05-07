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Петров Юрий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1958

Сын: Петров Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Петрова Лидия Константиновна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина Галина Юрьевна

Мать ребёнка: Петрова Лидия Константиновна

Смерть
Неизвестно