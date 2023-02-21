Барахоева (Барахоева?) Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барахоева (Барахоева?) Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Барахоев Селиван Артемович

Отец ребёнка: Барахоев Артемий Романович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Барахоев Петр Артемович

Отец ребёнка: Барахоев Артемий Романович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Артемовна

Отец ребёнка: Барахоев Артемий Романович

Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: Глазкова Нина Артемовна

Отец ребёнка: Барахоев Артемий Романович

Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.11.1915

Сын: Барахоев Андрей Артемович

Отец ребёнка: Барахоев Артемий Романович