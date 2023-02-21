Барахоева (Барахоева?) Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Барахоев Селиван Артемович
Отец ребёнка: Барахоев Артемий Романович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Барахоев Артемий Романович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Артемовна
Отец ребёнка: Барахоев Артемий Романович
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: Глазкова Нина Артемовна
Отец ребёнка: Барахоев Артемий Романович
Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.11.1915
Сын: Барахоев Андрей Артемович
Отец ребёнка: Барахоев Артемий Романович