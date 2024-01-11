Авдеев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Сергей

Место рождения

Россия

Дата рождения

11.06.1969

Дата смерти

07.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Жена

1968 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1969

Отец: не указан

Мать: Авдеева Роза

Россия
Рождение ребёнка
23.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева Венера

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Венера

Смерть
07.06.1993
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