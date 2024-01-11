Авдеев Сергей
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.06.1969
Дата смерти07.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1969
Отец: не указан
Мать: Авдеева Роза
Россия
Рождение ребёнка
23.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева Венера
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдеева Венера
Смерть
07.06.1993