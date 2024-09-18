Саликова Прасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Саликова Алена Федоровна
Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Саликова Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Саликова Лукерья Федоровна
Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Саликова Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич
Рождение ребёнка
03.03.1834
Сын: Саликов Василий Федорович
Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич
Смерть
Неизвестно