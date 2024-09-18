Саликова Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саликова Прасковья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саликов Федор Дементьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Саликов Ефим Федорович

Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Саликова Алена Федоровна

Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Саликова Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Саликова Лукерья Федоровна

Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Саликова Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич

Рождение ребёнка
03.03.1834

Сын: Саликов Василий Федорович

Отец ребёнка: Саликов Федор Дементьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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