Пеньков Дмитрий Флегонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1881 ст.
Дочь: Ганцова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Капитоновна
Рождение ребёнка
17.10.1883 ст.
Сын: Пеньков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Капитоновна
Деревни Голенина крестьянин Дмитрий Флегонов Пеньков и законная жена Параскева Капитонова, оба православные. Воспреемник: крестьянина той же деревни Стефана Пенькова сын Александр. Крещение: священник... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1893 ст.
Сын: Пеньков Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Капитоновна
Дер. Голенина крестьянин Дмитрий Флегонтов и зак. жена его Параскева Капитонова, оба правосл. вероисповед. Воспр.: той же дер. крестьянский сын Федор Евгеньев Пеньков. Крещ.: свящ. Александр Малинин с... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Сын: Пеньков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Капитоновна
Смерть
Неизвестно