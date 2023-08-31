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Пеньков Дмитрий Флегонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1881 ст.

Дочь: Ганцова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Капитоновна

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.10.1883 ст.

Сын: Пеньков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Капитоновна

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Деревни Голенина крестьянин Дмитрий Флегонов Пеньков и законная жена Параскева Капитонова, оба православные. Воспреемник: крестьянина той же деревни Стефана Пенькова сын Александр. Крещение: священник... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1893 ст.

Сын: Пеньков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Капитоновна

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Дер. Голенина крестьянин Дмитрий Флегонтов и зак. жена его Параскева Капитонова, оба правосл. вероисповед. Воспр.: той же дер. крестьянский сын Федор Евгеньев Пеньков. Крещ.: свящ. Александр Малинин с... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Сын: Пеньков Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Капитоновна

Смерть
Неизвестно
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