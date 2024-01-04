Фролов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1871
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1871
Отец: Фролов Сергей Семенов
Мать: Фролова Анна Иванова
Рождение ребёнка
30.01.1899
Дочь: Фролова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
29.07.1900
Сын: Фролов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Фролова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
12.01.1905
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
01.06.1910
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Фролова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна
Смерть
?.01.1942