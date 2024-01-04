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Фролов Николай Сергеевич

Место рождения

Кураково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.05.1871

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1871

Отец: Фролов Сергей Семенов

Мать: Фролова Анна Иванова

Кураково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.01.1899

Дочь: Фролова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна

Кураково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Сын: Фролов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна

Кураково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Фролова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.01.1905

Сын: Фролов Павлин Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.06.1910

Сын: Фролов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Фролова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Семеновна

Кураково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
?.01.1942
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