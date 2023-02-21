Шестаков Матвей Иванович
Место рожденияБобова
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Шестаков Иван
Мать: не указана
Бобова
Рождение ребёнка
1676
Сын: Шестаков Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Евсючко Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Кондратий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Якунка Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Бобова
Смерть
Неизвестно