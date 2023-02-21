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Шестаков Матвей Иванович

Место рождения

Бобова

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Шестаков Иван

Мать: не указана

Бобова
Рождение ребёнка
1676

Сын: Шестаков Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Евсючко Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Кондратий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Бобова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Якунка Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Бобова
Смерть
Неизвестно