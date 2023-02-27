(Дресвянина) Степанида
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская империя, Российская империя
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, Российская империя, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
деревня Кудрино, Никольская волость, Вологодская губерния, Российская империя, Никольская, Вологодская, Российская империя
Смерть
Неизвестно