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(Дресвянина) Степанида

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская империя, Российская империя

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Российская империя, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
деревня Кудрино, Никольская волость, Вологодская губерния, Российская империя, Никольская, Вологодская, Российская империя
Смерть
Неизвестно