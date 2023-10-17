Ковернего Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 02.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна
Рождение ребёнка
07.01.1962
Сын: Герасимов Олег
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Владимир
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна
Смерть
Неизвестно