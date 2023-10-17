Ковернего Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковернего Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 02.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна

Рождение ребёнка
07.01.1962

Сын: Герасимов Олег

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Владимир

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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