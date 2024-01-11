Султанбекова Хаерниса Елелетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбекова Хаерниса Елелетдиновна

Место рождения

д.Альшихово Буинского р-на

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Жалялетдин

Мать: не указана

д.Альшихово Буинского р-на
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Зайтуна Кадыровна

Отец ребёнка: Султанбеков Кадыр Латыфович

д.Альшихово Буинского р-на
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Газимя Кадыровна

Отец ребёнка: Султанбеков Кадыр Латыфович

Буинский район ,д.Альшихово
Рождение ребёнка
20.06.1926

Сын: Султанбеков Гумер Кадырович

Отец ребёнка: Султанбеков Кадыр Латыфович

д.Альшихово Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Гандалип Кадыровна

Отец ребёнка: Султанбеков Кадыр Латыфович

д.Альшихово Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
20.03.1932

Дочь: Ильхамия Кадыровна

Отец ребёнка: Султанбеков Кадыр Латыфович

д.Альшихово Буинского р-на РТ
Смерть
Неизвестно
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