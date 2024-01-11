Султанбекова Хаерниса Елелетдиновна
Место рожденияд.Альшихово Буинского р-на
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Жалялетдин
Мать: не указана
д.Альшихово Буинского р-на
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Зайтуна Кадыровна
Отец ребёнка: Султанбеков Кадыр Латыфович
д.Альшихово Буинского р-на
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Газимя Кадыровна
Отец ребёнка: Султанбеков Кадыр Латыфович
Буинский район ,д.Альшихово
Рождение ребёнка
20.06.1926
Сын: Султанбеков Гумер Кадырович
Отец ребёнка: Султанбеков Кадыр Латыфович
д.Альшихово Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Гандалип Кадыровна
Отец ребёнка: Султанбеков Кадыр Латыфович
д.Альшихово Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
20.03.1932
Дочь: Ильхамия Кадыровна
Отец ребёнка: Султанбеков Кадыр Латыфович
д.Альшихово Буинского р-на РТ
Смерть
Неизвестно