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Осипов Евдоким Яковлевич

Место рождения

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.07.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1872 ст.

Отец: Осипов Яков Ефимович

Мать: Осипова Мавра Кузьминична

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Крещение
27.07.1872 ст.
Вонданка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.10.1893 ст.

Сын: Осипов Александр Евдокимович

Мать ребёнка: Осипова Евпраксия Филимоновна

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Евпраксия Филимоновна

Смерть
Неизвестно
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