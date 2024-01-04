Осипов Евдоким Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1872 ст.
Отец: Осипов Яков Ефимович
Крещение
27.07.1872 ст.
Вонданка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.10.1893 ст.
Сын: Осипов Александр Евдокимович
Мать ребёнка: Осипова Евпраксия Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно