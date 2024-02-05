Овсяникова (Кукушкина) Ольга Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кукушкин Ион
Мать: Кукушкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсяников Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеевцева Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Овсяников Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овсяников Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно