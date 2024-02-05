Овсяникова (Кукушкина) Ольга Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсяникова (Кукушкина) Ольга Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кукушкин Ион

Мать: Кукушкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсяников Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеевцева Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Овсяников Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсяников Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсяников Павел Ильич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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