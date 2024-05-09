Штаадзе Лола Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штаадзе Лола Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Учадзе Александр Иванович

Мать: Учадзе Анастасия(Севастья) Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штаадзе Лиана Арсеновна

Отец ребёнка: Штаадзе Арсен Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штаадзе Тамара Арсеновна

Отец ребёнка: Штаадзе Арсен Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штаадзе Лали Арсеновна

Отец ребёнка: Штаадзе Арсен Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штаадзе Арсен Александрович

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