Штаадзе Лола Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штаадзе Лиана Арсеновна
Отец ребёнка: Штаадзе Арсен Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штаадзе Тамара Арсеновна
Отец ребёнка: Штаадзе Арсен Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штаадзе Лали Арсеновна
Отец ребёнка: Штаадзе Арсен Александрович
Бракосочетание
Неизвестно