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Мельников Иван Евграфович

Место рождения

Верх-Теш, Калтанский, Кемеровская область

Дата рождения

11.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1951

Отец: Мельников Евграф Илларионович

Мать: Мельникова Александра Алексеевна

Верх-Теш, Калтанский, Кемеровская область
Бракосочетание
28.09.1973

Жена: Мельникова Татьяна Митровановна

Сарыколь, Карабалыкский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
08.07.1974

Дочь: Мельникова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Татьяна Митровановна

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
23.07.1978

Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Татьяна Митровановна

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
21.09.1988

Сын: Мельников Павел Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Татьяна Митровановна

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
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