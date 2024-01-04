Мельников Иван Евграфович
Место рождения
Дата рождения11.05.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1951
Бракосочетание
28.09.1973
Сарыколь, Карабалыкский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
08.07.1974
Дочь: Мельникова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Татьяна Митровановна
Рождение ребёнка
23.07.1978
Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Татьяна Митровановна
Рождение ребёнка
21.09.1988
Мать ребёнка: Мельникова Татьяна Митровановна