Прасковья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770

Сын: Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
15.01.1778

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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