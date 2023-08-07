Прасковья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лазарь Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
15.01.1778
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно