(Logan) Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Logan) Elizabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1706 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Logan David

Мать: Logan Jane

Смерть
Неизвестно