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(Logan) Elizabeth
(Logan) Elizabeth
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1740
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Logan David
1706 г.р.
Мать
Logan (Mckinley) Jane
1719 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец:
Logan David
Мать:
Logan Jane
Смерть
Неизвестно
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