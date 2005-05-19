Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Костюков Павел Геннадьевич
Костюков Павел Геннадьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Киев
, Киевский уезд
Дата рождения
19.05.2005
Пол
Мужской
Отец
Костюков Геннадий Александрович
1978 г.р.
Мать
Костюкова (Савченко) Лилия Игоревна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2005
Отец:
Костюков Геннадий Александрович
Мать:
Костюкова Лилия Игоревна
Киев
, Киевский уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь