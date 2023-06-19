Лодий Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1855
Дата смерти20.05.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
20.05.1920
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область