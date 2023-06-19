Лодий Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодий Петр Андреевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.10.1855

Дата смерти

20.05.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.05.1920
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область