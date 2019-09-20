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Малинко Евгения Васильевна

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Место рождения

Новоприречное, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

08.02.1928

Дата смерти

20.09.2019

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новоприречное, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярёв Аркадий Глебович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
20.09.2019
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область