Малинко Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1928
Дата смерти20.09.2019
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярёв Аркадий Глебович
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
20.09.2019
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область