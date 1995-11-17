Бузулеева Мария Дмитревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.2016
Рождение ребёнка
20.12.2019
Сын: Василенко Давид Сергеевич
Отец ребёнка: Василенко Сергей Игоревич
Рождение ребёнка
06.04.2023
Сын: Василенко Даниэль Сергеевич
Отец ребёнка: Василенко Сергей Игоревич