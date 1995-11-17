Бузулеева Мария Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузулеева Мария Дмитревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.08.2016

Муж: Василенко Сергей Игоревич

Рождение ребёнка
20.12.2019

Сын: Василенко Давид Сергеевич

Отец ребёнка: Василенко Сергей Игоревич

Рождение ребёнка
06.04.2023

Сын: Василенко Даниэль Сергеевич

Отец ребёнка: Василенко Сергей Игоревич

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