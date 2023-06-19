Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Иван Моисеевич
Иван Моисеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Пригорода
, Борисовская волость, Вологодский уезд
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Моисей
Мать
Не указана
Жена
Евфимия
Дети
Настасья Ивановна
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Моисей
Мать: не указана
Пригорода
, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Настасья Ивановна
Мать ребёнка:
Евфимия
Пригорода
, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Евфимия
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь