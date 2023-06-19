Иван Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Моисеевич

Иван Моисеевич

Место рождения

Пригорода, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисей

Мать: не указана

Пригорода, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Евфимия

Пригорода, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия

Смерть
Неизвестно