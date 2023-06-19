(Боброва(Глазырина)) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боброва(Глазырина)) Татьяна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

20.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыкошин (тесленко) Александр

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыкошин (тесленко) Александр

Пермь, Пермский, Пермский край