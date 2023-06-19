(Боброва(Глазырина)) Татьяна
Место рождения
Дата рождения20.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лыкошин (тесленко) Александр
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лыкошин (тесленко) Александр