(Буханова) Евфимия Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Буханова) Евфимия Денисова

Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Буханов Денис

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.10.1892

Муж: Цыбезов Флор Флоров

Рождение ребёнка
19.04.1903

Дочь: Александра Флорова

Отец ребёнка: Цыбезов Флор Флоров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.09.1905

Дочь: Пелагея Флорова

Отец ребёнка: Цыбезов Флор Флоров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1908

Сын: Цибизов Илья Фролов

Отец ребёнка: Цыбезов Флор Флоров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно