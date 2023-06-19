(Буханова) Евфимия Денисова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Буханов Денис
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1892
Муж: Цыбезов Флор Флоров
Рождение ребёнка
19.04.1903
Дочь: Александра Флорова
Отец ребёнка: Цыбезов Флор Флоров
Рождение ребёнка
27.09.1905
Дочь: Пелагея Флорова
Отец ребёнка: Цыбезов Флор Флоров
Рождение ребёнка
19.07.1908
Сын: Цибизов Илья Фролов
Отец ребёнка: Цыбезов Флор Флоров
Смерть
Неизвестно