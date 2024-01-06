Калягина (Соболева) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1945
Дочь: Раннева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
20.01.?
Дочь: Раннева Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калягин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калягин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калягин Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калягин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челнокова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калягин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич
Смерть
Неизвестно