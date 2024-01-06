Калягина (Соболева) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калягина (Соболева) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1945

Дочь: Раннева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
20.01.?

Дочь: Раннева Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калягин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калягин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калягин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калягин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калягин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челнокова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калягин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калягин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Калягин Николай Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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