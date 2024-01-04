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Соловьёв Андрей Анисимович

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Место рождения

Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

03.07.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1904

Отец: Соловьёв Анисим

Мать: не указана

Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд
Призыв на военную службу
?.11.1926
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Военная награда
02.03.1942
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
19.11.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
05.12.1944
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
03.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Военная награда
20.06.1949
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
05.11.1954
Орден Красной Звезды
Демобилизация
24.12.1955
Смерть
Неизвестно
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