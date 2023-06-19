Тукмачев Прохор Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тукмачев Прохор Иосифов

Место рождения

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1851

Сын: Тукмачев Ефрем Прохоров

Мать ребёнка: Марья Федорова

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Прохорова

Мать ребёнка: Марья Федорова

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тукмачев Фрол Прохоров

Мать ребёнка: Марья Федорова

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно