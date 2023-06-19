Тукмачев Прохор Иосифов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1851
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Прохорова
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно