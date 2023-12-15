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Мария
Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Мошкович) Соня (Федосiя Хава) (Федосiя Хава)
1889 г.р.
Дети
Галя
Около 1935 г.р.
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
?
Мать:
Соня (Федосiя Хава) (Федосiя Хава)
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь:
Галя
Отец ребёнка:
?
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