Гудошник Епифан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудошник Епифан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Гудошник Наум Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Новочеркасск, Гайский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Гудошник Кузьма Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Новочеркасск, Гайский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудошник Матрена Епифановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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