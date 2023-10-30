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(Бешенцева) Матрёна
(Бешенцева) Матрёна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1880
Дата смерти
?.08.1968
Пол
Женский
Отец
Бешенцев Долмат
Около 1872 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец:
Бешенцев Долмат
Мать:
?
Смерть
?.08.1968
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