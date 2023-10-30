(Бешенцева) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бешенцева) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

?.08.1968

Пол

Женский

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1880

Отец: Бешенцев Долмат

Мать: ?

Смерть
?.08.1968
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