Ситников Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Ситникова Полина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Виталий Андреевич
Мать ребёнка: Ситникова Полина Александровна