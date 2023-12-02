Ситников Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ситникова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Ситникова Полина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Ситникова Полина Александровна

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