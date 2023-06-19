Сердюк Василий Русланович
Место рождения
Дата рождения31.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1953
Отец: Сердюк Руслан Иванович
Мать: Сердюк Мария Ивановна
Место жительства
С 1953
Бракосочетание
Между 1972 и 1976
Жена: Сердюк Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
29.05.1976
Дочь: Харченко Елена Васильевна
Мать ребёнка: Сердюк Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.10.1981
Сын: Сердюк Василий Васильевич
Мать ребёнка: Сердюк Лидия Алексеевна