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Сердюк Василий Русланович

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

31.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1953

Отец: Сердюк Руслан Иванович

Мать: Сердюк Мария Ивановна

Место жительства
С 1953
Бракосочетание
Между 1972 и 1976

Жена: Сердюк Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
29.05.1976

Дочь: Харченко Елена Васильевна

Мать ребёнка: Сердюк Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
21.10.1981

Сын: Сердюк Василий Васильевич

Мать ребёнка: Сердюк Лидия Алексеевна