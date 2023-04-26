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Горбунов Фёдор Хрисанфович
Горбунов Фёдор Хрисанфович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Горбунов Хрисанф Иванович
1880 г.р.
Мать
Горбунова (Сторожева) Анна Андреевна
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Горбунов Хрисанф Иванович
Мать:
Горбунова Анна Андреевна
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