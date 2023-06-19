Подковыркина (Гордеева) Татьяна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения18.01.1893
Дата смерти07.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1893
Отец: Гордеев Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
31.01.1912
Рождение ребёнка
30.06.1913
Дочь: Подковыркина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Подковыркин Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.07.1915
Сын: Подковыркин Валентин Петрович
Отец ребёнка: Подковыркин Пётр Дмитриевич
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
07.03.1978
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия