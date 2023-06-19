Подковыркина (Гордеева) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковыркина (Гордеева) Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.01.1893

Дата смерти

07.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1893

Отец: Гордеев Фёдор Фёдорович

Мать: Гордеева Надежда Ивановна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1912

Муж: Подковыркин Пётр Дмитриевич

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.06.1913

Дочь: Подковыркина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Подковыркин Пётр Дмитриевич

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.07.1915

Сын: Подковыркин Валентин Петрович

Отец ребёнка: Подковыркин Пётр Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
07.03.1978
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия