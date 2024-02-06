Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелегина (Пегова) Наталья Ульяновна

Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пегов Ульян Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1901

Дочь: Телегина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Телегин Егор Герасимович

д. Мотовилова Молодинской волости, Подольского уезда
Рождение ребёнка
24.02.1903 ст.

Дочь: Телегина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Телегин Егор Герасимович

д. Мотовилова, Молодинской волости, Подольского уезда
Рождение ребёнка
26.07.1905 ст.

Дочь: Телегина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Телегин Егор Герасимович

Мотовилово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1907

Сын: Телегин Степан Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Телегин Егор Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Егор Герасимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close