Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пегов Ульян Антонович
Рождение ребёнка
31.07.1901
Дочь: Телегина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Телегин Егор Герасимович
д. Мотовилова Молодинской волости, Подольского уезда
Рождение ребёнка
24.02.1903 ст.
Дочь: Телегина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Телегин Егор Герасимович
д. Мотовилова, Молодинской волости, Подольского уезда
Рождение ребёнка
26.07.1905 ст.
Дочь: Телегина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Телегин Егор Герасимович
Мотовилово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1907
Сын: Телегин Степан Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Телегин Егор Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно