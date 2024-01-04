Калафат (Сеферова) Мария Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1869
Отец: Сеферорв Спиридон Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1887
Муж: не указан
Бракосочетание
?.10.1887
Рождение ребёнка
15.08.1888
Дочь: Тараш Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Калафат Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
17.02.1891
Отец ребёнка: Калафат Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
01.12.1892
Отец ребёнка: Калафат Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
24.05.1894
Сын: Калафат Константин Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.01.1896
Дочь: Кириакия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.07.1898
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Калафат Иван Харлампиевич
Смерть
Неизвестно