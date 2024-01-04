Калафат (Сеферова) Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Сеферова) Мария Спиридоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Сеферорв Спиридон Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1887

Муж: не указан

Бракосочетание
?.10.1887

Муж: Калафат Иван Харлампиевич

Рождение ребёнка
15.08.1888

Дочь: Тараш Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Калафат Иван Харлампиевич

Рождение ребёнка
17.02.1891

Сын: Калафат Федор Иванович

Отец ребёнка: Калафат Иван Харлампиевич

Рождение ребёнка
01.12.1892

Сын: Калафат Николай Иванович

Отец ребёнка: Калафат Иван Харлампиевич

Рождение ребёнка
24.05.1894

Сын: Калафат Константин Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.01.1896

Дочь: Кириакия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.07.1898

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Калафат Иван Харлампиевич

Смерть
Неизвестно
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