Перикова (Быкова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Василий
Мать: Быкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перикова Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Периков Борис Афиногенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Периков Владимир Борисович
Отец ребёнка: Периков Борис Афиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно