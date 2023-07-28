Перикова (Быкова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перикова (Быкова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Василий

Мать: Быкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перикова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Периков Борис Афиногенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Периков Владимир Борисович

Отец ребёнка: Периков Борис Афиногенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Периков Борис Афиногенович

Смерть
Неизвестно