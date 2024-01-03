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Анастасия Евмениева

Место рождения

деревня Ямны Мещовский уезд Калужская губерния

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

30.12.1895 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ямны Мещовский уезд Калужская губерния
Бракосочетание
09.11.1879 ст.

Муж: Петр Стефанов

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1880 ст.

Дочь: Степанида Петрова

Отец ребёнка: Петр Стефанов

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1882 ст.

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Петр Стефанов

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Восприемники при крещении крестьяне Григорий Иосифов и Мария Семенова
Рождение ребёнка
06.04.1884 ст.

Сын: Георгий Петров

Отец ребёнка: Петр Стефанов

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Петр Стефанов

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1891 ст.

Дочь: Воронова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Петр Стефанов

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.

Дочь: Воронова Марфа Петрова

Отец ребёнка: Петр Стефанов

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Смерть
30.12.1895 ст.
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Умерла от чахотки
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