Анастасия Евмениева
Место рождениядеревня Ямны Мещовский уезд Калужская губерния
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смерти30.12.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Ямны Мещовский уезд Калужская губерния
Бракосочетание
09.11.1879 ст.
Муж: Петр Стефанов
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1880 ст.
Дочь: Степанида Петрова
Отец ребёнка: Петр Стефанов
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1882 ст.
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Петр Стефанов
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Восприемники при крещении крестьяне Григорий Иосифов и Мария Семенова
Рождение ребёнка
06.04.1884 ст.
Сын: Георгий Петров
Отец ребёнка: Петр Стефанов
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Петр Стефанов
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1891 ст.
Дочь: Воронова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Петр Стефанов
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.
Дочь: Воронова Марфа Петрова
Отец ребёнка: Петр Стефанов
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Смерть
30.12.1895 ст.
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Умерла от чахотки