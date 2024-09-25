Попова (Ливенцева) Александра Никаноровна
Место рождения
Дата рождения26.01.1896
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1918
Отец ребёнка: Попов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
С 1924 по 1925
Отец ребёнка: Попов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
07.11.1928
Дочь: Малинина Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Попов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
03.06.1931
Отец ребёнка: Попов Андрей Михайлович
Смерть
1961