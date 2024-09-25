Попова (Ливенцева) Александра Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Ливенцева) Александра Никаноровна

Место рождения

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

26.01.1896

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1896

Отец: Ливенцев Никанор Иларионович

Мать: Ливенцева Мария Дмитриевна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
С 1918

Сын: Попов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Михайлович

Малая Хопёрка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1924 по 1925

Сын: Попов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Михайлович

Малая Хопёрка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.11.1928

Дочь: Малинина Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Попов Андрей Михайлович

Малая Хопёрка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.06.1931

Сын: Попов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Михайлович

Малая Хопёрка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1961
Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

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