(Сидорова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1813

Дата смерти

23.05.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Ефим Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Ефим Федотов

Смерть
23.05.1889
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