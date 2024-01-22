(Сидорова) Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1813
Дата смерти23.05.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Ефим Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Ефим Федотов
Смерть
23.05.1889