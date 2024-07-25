Мельник Дмитрий Влдаимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Дмитрий Влдаимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельник (Чащинова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
13.02.1989

Сын: Мельник Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Мельник (Чащинова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1993

Дочь: Коликина (Мельник) Оксана Дмитриевна

Мать ребёнка: Мельник (Чащинова) Светлана Николаевна

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