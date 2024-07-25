Мельник Дмитрий Влдаимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1989
Сын: Мельник Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Мельник (Чащинова) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.1993
Дочь: Коликина (Мельник) Оксана Дмитриевна
Мать ребёнка: Мельник (Чащинова) Светлана Николаевна