Куприянова Раиса Владимировна
Место рождения
Дата рождения28.05.1952
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1952
Бракосочетание
18.11.1982
Рождение ребёнка
26.02.1984
Дочь: Андреева Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Андреев Виктор Васильевич
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.04.1991
Дочь: Андреева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Андреев Виктор Васильевич
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область