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Куприянова Раиса Владимировна

Место рождения

Столбец, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

28.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1952

Отец: Куприянов Владимир Васильевич

Мать: Федорова Галина Степановна

Столбец, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
18.11.1982

Муж: Андреев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1984

Дочь: Андреева Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Андреев Виктор Васильевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.04.1991

Дочь: Андреева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Андреев Виктор Васильевич

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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