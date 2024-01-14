Спасибухов Яков Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1843 и 1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1844 ст.
Отец: Спасибухов Ермолай
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1862 ст.
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители по жениху: Адрианопольские казаки Родион Павлов Шабанов Василий Силантиев Спасибухов Поручители по невесте: Адрианопольские казаки Дмитрий Гаврилов Мальцев Кондратий Павлов Гладских
Работа или профессия
Неизвестно
Сиделок
Место жительства
Неизвестно
Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно