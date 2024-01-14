Спасибухов Яков Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасибухов Яков Ермолаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1843 и 1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1843 и 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1844 ст.

Отец: Спасибухов Ермолай

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1862 ст.

Жена: Спасибухова Евдокия Федорова

Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители по жениху: Адрианопольские казаки Родион Павлов Шабанов Василий Силантиев Спасибухов Поручители по невесте: Адрианопольские казаки Дмитрий Гаврилов Мальцев Кондратий Павлов Гладских
Работа или профессия
Неизвестно
Сиделок
Место жительства
Неизвестно
Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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