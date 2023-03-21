Воробьева Евгенiя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Евгенiя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1862 и 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 или 1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Боброва Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьев Алексiй Jоанновъ

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891 или 1892 ст.

Дочь: Воробьева Ироида Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьев Алексiй Jоанновъ

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Алексiй Jоанновъ

Смерть
Неизвестно