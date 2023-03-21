Воробьева Евгенiя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1862 и 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Боброва Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьев Алексiй Jоанновъ
Рождение ребёнка
1891 или 1892 ст.
Дочь: Воробьева Ироида Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьев Алексiй Jоанновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно