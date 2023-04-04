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Азаров Иван

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Азаров Харитон

Мать: Дочь Иванова Наталья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Азарова Татьяна

Мать ребёнка: Азарова Нелида

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Азаров Косьма

Мать ребёнка: Азарова Нелида

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Азарова Марья

Мать ребёнка: Азарова Нелида

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Нелида

Смерть
Неизвестно