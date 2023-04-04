Азаров Иван
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Азаров Харитон
Мать: Дочь Иванова Наталья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Азарова Татьяна
Мать ребёнка: Азарова Нелида
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1826
Сын: Азаров Косьма
Мать ребёнка: Азарова Нелида
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Азарова Марья
Мать ребёнка: Азарова Нелида
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Нелида
Смерть
Неизвестно