Долгушина Ефимия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушина Ефимия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Долгушин Егор Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Долгушин Егор Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Степанида Егорова

Отец ребёнка: Долгушин Егор Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ирина Егорова

Отец ребёнка: Долгушин Егор Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Долгушин Егор Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушин Егор Терентьев

Смерть
Неизвестно
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