Долгушина Ефимия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Долгушин Егор Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Долгушин Егор Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Степанида Егорова
Отец ребёнка: Долгушин Егор Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ирина Егорова
Отец ребёнка: Долгушин Егор Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Долгушин Егор Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно