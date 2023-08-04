Аднаралова Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.2002
Сын: Беляевский Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.08.2002
Дочь: Беляевская Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аднаралова Ксенич
Отец ребёнка: не указан