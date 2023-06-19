Гермак Филипп Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1888
Отец: Гермак Николай
Мать: Анна Васильевна
дом 82
Рождение ребёнка
25.04.1924
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
17.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефросинья
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Смерть
Неизвестно