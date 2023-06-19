Гермак Филипп Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гермак Филипп Николаевич

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

26.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ЕД
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Место
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Рождение
26.11.1888

Отец: Гермак Николай

Мать: Анна Васильевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 82
Рождение ребёнка
25.04.1924

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Ефросинья

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
17.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Великая Сушица, Львівська область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Смерть
Неизвестно