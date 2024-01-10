Литвина (Васильева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1929
Дата смерти17.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвин Соломон
Рождение ребёнка
05.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвин Соломон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвин Соломон
Смерть
17.03.1988