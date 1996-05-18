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Набатникова Анастасия Олеговна

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Место рождения

Армянск, Армянск, Республика Крым

Дата рождения

18.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1996

Отец: Набатников Олег Александрович

Мать: Набатникова Юлия Николаевна

Армянск, Армянск, Республика Крым