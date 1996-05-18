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Набатникова Анастасия Олеговна
Набатникова Анастасия Олеговна
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Место рождения
Армянск
, Армянск, Республика Крым
Дата рождения
18.05.1996
Пол
Женский
Отец
Набатников Олег Александрович
1972 г.р.
Мать
Набатникова (Шуст) Юлия Николаевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1996
Отец:
Набатников Олег Александрович
Мать:
Набатникова Юлия Николаевна
Армянск
, Армянск, Республика Крым
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